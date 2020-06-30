Genesis Mobility – новый сервис подписки на автомобили премиум-класса

30 июня в шоу-руме Genesis Lounge в Москва-Сити компания «Хендэ Мотор СНГ» провела онлайн-презентацию нового сервиса Genesis Mobility – программы подписки на автомобиль премиум-класса. Об особенностях этого сервиса рассказал управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

В рамках программы Genesis Mobility клиенты могут оформить в аренду новые премиальные автомобили Genesis G70 2020 модельного года в топовых комплектациях Sport (цена от 3 млн 029 тыс. руб.) и Supreme (от 3 млн 149 тыс. руб.). Стоимость одного месяца подписки на автомобили в этих версиях составит 68 900 и 71 900 руб. соответственно. Период подписки пока ограничен 12 месяцами, а лимит по пробегу составляет 2,5 тыс. км в месяц или 30 тыс. км в год. При этом километры, которые не были использованы в текущем месяце, не «сгорают», а переходят на следующий.

Для выбора автомобиля клиентам достаточно скачать приложение Genesis Mobility, которое работает на платформе Android, а позже появится и для iOS. Для тех, кто уже зарегистрирован в сервисе Hyundai Mobility, повторная регистрация не требуется – приложение автоматически перенесет все данные в новую систему, включая номер банковской карты. После подтверждения брони понравившегося автомобиля, клиент может забрать его из салона Genesis Lounge в Москва-Сити. Алексей Калицев отдельно подчеркнул, что на всех этапах оформления, бронирования и забора машины, клиентам нет необходимости вступать в контакт с персоналом – разблокировать и завести автомобиль можно с помощью приложения, установленного в смартфоне.

Отличительным атрибутом подписки Genesis Mobility является консьерж-сервис. С его помощью можно решить любые вопросы – сезонная замена резины, плановое техобслуживание и т.д. Клиент только выбирает удобную дату, и в назначенный день сервисмены забирают машину, обслуживают ее и возвращают на прежнее место, не вступая в контакт с ее владельцем.

География сервиса Genesis Mobility пока локализована только в Москве, но уже в следующем году подписка станет доступной и для жителей Санкт-Петербурга. При этом пользоваться выбранными автомобилями клиенты могут без ограничения – как в пределах России, так и за рубежом.

В планах компании расширить сервис и другими моделями Genesis – внедорожником GV80 уже в текущем году, а новым седаном G80 – в 2021 году. Прогнозируется, что к 2025 году сервисы подписок будут занимать порядка 20% от всего объема автомобильного рынка, предоставляя возможность людям «не владеть, но пользоваться» автомобилями премиум-класса.

В каких городах есть дилерские центры Genesis, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».