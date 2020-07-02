Электрокроссовер Nissan Ariya станет глобальной моделью

Компания Nissan сделает новый электрический кроссовер Ariya глобальной моделью. Об этом было объявлено на ежегодном собрании акционеров японского бренда, сообщает Autonews.ru. Официальная премьера серийного автомобиля состоится 15 июля. Сначала кроссовер начнут продавать в Японии, а затем модель доберется и до других рынков, в том числе до России.

Напомним, прототип электрокара дебютировал осенью 2019 года на Токийском автосалоне. Габаритная длина кроссовера составила 4600 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1630 мм. Таким образом, по своим размерам кроссовер сравним с моделью X-Trail, а его основным конкурентом будет Tesla Model Y.

По предварительным данным, товарный Nissan Ariya будет предложен как с единственным, так и с двумя электрическими моторами. Топовая версия автомобиля сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 5 секунд, а запас хода кроссовера составит около 500 км.

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