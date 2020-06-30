Спрос на каршеринг в Москве почти полностью восстановился

Спрос на услуги каршеринга в Москве практически достиг "допандемического" уровня и продолжает расти, сообщили агентству "ТАСС" в сервисах BelkaCar, "Делимобиль" и YouDrive.

Первые ограничения по работе каршеринга в столице из-за коронавируса начали действовать 13 апреля. С конца мая сервисы могли предоставлять клиентам машины лишь в долгосрочную аренду, то есть минимум на пять дней. Поминутные тарифы были запущены с 9 июня.

Сооснователь BelkaCar Екатерина Макарова рассказала, что в Москве спрос вернулся к "докоронавирусным" показателям в течение 2-3 дней после возвращения поминутных тарифов. "Имеются в виду загрузка и количество аренд. Из того, что мы видим, к осени ждем дальнейшего роста спроса на каршеринг", - отметила Макарова.

В пресс-службе YouDrive заявили, что спрос на каршеринг в целом быстро восстанавливается. "Сейчас в Москве уровень спроса составляет примерно 70% от докризисного периода и продолжает расти, в других городах разные показатели. На это влияет ряд факторов: не во всех городах присутствия еще сняты ограничения, а где-то, например, в Санкт-Петербурге, каршеринг работает в стандартном режиме меньше недели", - констатировали в компании.

Источник "ТАСС", близкий к компании "Делимобиль", сообщил, что спрос на каршеринг в Москве восстановился на 85% от показателей на начало года. При этом в пресс-службе сервиса не раскрыли данных по спросу в столице, но отметили, что в тех регионах, в которых каршеринг не был закрыт из-за коронавируса, спрос по сравнению с периодом до начала пандемии вырос примерно на 50%.

"Мы видим, что люди устали сидеть по домам и сейчас пытаются восполнить дефицит общения и передвижения. И каршеринг как способ соблюдения социальной дистанции является для них самым безопасным средством передвижения из точки "А" в точку "Б", так как все наши автомобили тщательно дезинфицируются. Полностью рынок каршеринга все равно еще не восстановлен и будет восстановлен нескоро в силу того, что режимы самоизоляции в разных городах еще действуют. И в силу того, что за период простоя все каршеринговые компании понесли огромные операционные потери, которые мешают быстро вернуть упущенное", - пояснил гендиректор "Делимобиля" Николай Козак.

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