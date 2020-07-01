Эксперты оценили перспективы автомобилей с турбодвигателями в России

На российском рынке появляется все больше моделей с турбированными двигателями. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали о преимуществах и недостатках таких моторов в сравнении с атмосферными.

По словам директора департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игоря Серебрякова, простота конструкции, ремонт и техобслуживание, которое обходится владельцу дешевле, минимальный расход масла и неприхотливость к его качеству – плюсы атмосферного двигателя. Однако в мощности, габаритах и экологичности данный вид мотора уступает турбированному. Максимальный крутящий момент в широком диапазоне оборотов данного агрегата сокращает скорость разгона, а высокая экологичность достигается за счет полного сгорания топлива в цилиндрах. Но небольшой срок службы турбины, необходимость использования только качественного высокооктанового топлива и специальных высокотемпературных синтетических масел делает турбированный двигатель менее экономичным в эксплуатации. Кроме того, автомобиль с атмосферным двигателем дешевле, чем с турбированным: это объясняется дополнительными преимуществами турбированного двигателя – максимальный крутящий момент с низких оборотов, экономичность при расходе топлива.

Также эксперты оценили перспективы автомобилей с турбированными двигателями на российском рынке. В компании Renault Россия наблюдают интерес к турбомотору в российском модельном ряде Renault: статистика продаж купе-кроссовера Renault Arkana за год показывает, что более 50% клиентов отдают предпочтение новому турбированному двигателю ТСе 150.

«Турбомоторы – это, несомненно, будущее автомобильного рынка России. Клиенты все большее внимание уделяют снижению расхода топлива, при этом растут и требования к динамичности автомобиля, и турбомотор как нельзя лучше соответствует обоим этим трендам. Поэтому практически все новые модели двигателей внутреннего сгорания, разрабатываемые во всем мире, имеют турбонаддув. Считаем, что доля турбомоторов будет неуклонно расти, этот тренд будет все больше касаться массового сегмента, у многих производителей будут появляться турбомоторы», – прогнозирует эксперт по продукту Renault в регионе Евразия Анатолий Калицев.

Подробнее о перспективах автомобилей с турбодвигателями на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».