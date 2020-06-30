Рынок электромобилей с пробегом в мае вырос на 19%

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о падении рынка новых электромобилей в мае на 44%. Между тем, в сегменте электромобилей с пробегом сохраняется рост.

Так, по данным агентства, в прошлом месяце россияне приобрели 295 электрокаров с пробегом, что на 19% больше, чем в мае 2019-го. Как и прежде, львиная доля этого рынка (93%) приходится на одну модель – Nissan Leaf. В мае ее обладателями стали 275 жителей нашей страны. Кроме этого, было перепродано 6 экземпляров LADA Ellada, 5 – Mitsubishi i-MiEV, 4 – Tesla Model S, по 2 – Jaguar I-Pace и BMW i3, 1 – Tesla Model 3.

Больше всего подержанных электромобилей по итогам прошлого месяца было куплено в Приморском крае (43 шт.) и Иркутской области (42 шт.). За ними в рейтинговой таблице располагаются Краснодарский (23 шт.) и Хабаровский (18 шт.) края. В регионы-лидеры также попадают Новосибирская область и Москва (по 14 шт.), Амурская область (13 шт.). В других субъектах РФ перепродажи электрокаров составили менее 10 единиц.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2020 года рынок подержанных электромобилей показывает еще больший рост. За этот период его объем составил 1469 экземпляров – на 30% больше, чем в январе – мае прошлого года.

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