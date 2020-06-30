Hyundai отзывает в России более 47 тысяч автомобилей Elantra

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила об отзыве 47653 автомобиля Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005-го по 14 мая 2011 года. Причиной отзыва является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена установка комплекта реле. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В настоящее время на российском рынке представлен седан Hyundai Elantra шестого поколения. Модель предлагается в четырех комплектациях – Start, Base и Active – по цене от 1 млн 124 тыс. рублей. Линейка силовых агрегатов Hyundai Elantra в нашей стране представлена двигателями 1.6 и 2.0 литра, оснащенными 6-ступенчатой коробкой передач (механической или автоматической).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года продажи седана Hyundai Elantra на российском рынке составили 924 автомобиля, что на 41% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.