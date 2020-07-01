ГК Skoda Wagner обновляет свой первый автосалон Skoda в Петербурге

Группа автодилеров Skoda Wagner начала реконструкцию своего первого автосалона марки Skoda в Санкт-Петербурге.

Дилерский центр «Пулково-Авто» был открыт в 2006 году, он стал одним из первых автосалонов марки в России, а также первым дилерским центром Skoda в ГК Wagner. Его площадь составляет 592 кв. м. Нынешняя модернизация станет крупнейшей за всю историю автосалона. Несмотря на проводимые работы, в дилерском центре продолжаются продажи машин, сообщает пресс-служба ГК Skoda Wagner.

Основная идея реконструкции – за счет футуристичного интерьера салона дать больше пространства клиентам и создать им комфортную обстановку для выбора автомобиля. В обновленном дилерском центре создадут несколько клиентских зон, где менеджеры с помощью цифровых технологий будут презентовать посетителям различные варианты в выборе автомобиля. Привычные рабочие места отдела продаж будут упразднены.

В шоу-руме появится интерактивная панель с полной информацией обо всех комплектациях автомобилей, имеющихся на складе у дилера. Здесь же можно будет «примерить» на свою будущую машину различные варианты интерьера и экстерьера, а также дополнительные опции. Это нововведение позволит не тратить время на посещение парковки для выбора подходящего варианта автомобиля.

Среди других обновлений автосалона – современная система вентиляции, кофе-пойнт на втором этаже, расширенная зона Skoda Family, где будет еще больше возможностей для развлечения маленьких посетителей центра.

«Пулково-Авто» – второй дилерский центр Skoda в Санкт-Петербурге, внедривший модернизированную концепцию. Открытие обновленного автосалона запланировано уже на вторую половину июля.

Напомним, Skoda Wagner – официальный дилер автомобилей Skoda в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (Пулково-Авто, Неон-Авто, Таллинский-Авто) общей площадью более 11 тыс. кв. м. В 2019 году в автосалонах Skoda Wagner было продано более 2600 автомобилей чешской марки, что на 9% больше показателя годичной давности.

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