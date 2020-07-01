«Ключавто» выходит на рынок Курска с брендом Hyundai

Компания «Ключавто» продолжает расширение дилерской сети. Восемнадцатым городом присутствия холдинга стал Курск, где компания запустила свой восьмой дилерский центр бренда Hyundai. Ранее дилерский центр принадлежал группе компаний «Бизнес Кар». Сделка по приобретению дилерского предприятия компанией «Ключавто» состоялась в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба холдинга.

В шоу-руме на 737 кв. м представлен весь модельный ряд Hyundai. Продажа новых автомобилей Hyundai также доступна онлайн с возможностью доставки автомобиля клиенту. Сервисная зона нового автоцентра «Хендэ Ключавто Курск» оснащена современным оборудованием, позволяет выполнять любые виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai. Слесарный цех площадью 964 кв. м оборудован 14 рабочими постами, а на территории малярно-кузовного цеха площадью 533 кв. м расположено 6 арматурных постов, 3 поста подготовки к покраске и 1 покрасочно-сушильная камера.

Напомним, в мае российские дилеры Hyundai реализовали 6477 автомобилей – на 57% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Hyundai в нашей стране составили 50479 машин (-30%). В результате Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 10,6% против 11,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором полугодии в России поступят в продажу абсолютно новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade и седан Elantra нового поколения. Кроме того, в начале следующего года компания Hyundai планирует начать продажи в России обновленного кроссовера Santa Fe четвертого поколения. Также в 2021 году на российском рынке появятся следующие поколения кроссовера Tucson и минивэна H1, а летом ожидается новый Hyundai Creta.

В перспективе компания Hyundai рассматривает возможность появления в России версий Solaris и Elantra в кузовах «хэтчбек» и «универсал», в том числе с повышенным клиренсом. Однако, скорее всего, это произойдет уже со сменой поколений этих моделей.

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