В Санкт-Петербурге началось строительство завода двигателей Hyundai WIA Rus

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония начала строительства российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA. Предприятие расположено в непосредственной близости от автомобильного завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Производственная линия нового предприятия будет запущена в октябре 2021 года. Инвестиции в строительство завода двигателей составят порядка 13,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Общая площадь зданий завода превышает 36 тыс. кв.м. Новое предприятие обеспечит создание более 500 рабочих мест.

На первом этапе работы завод «Хендэ Виа Рус» планирует выпускать 240 тыс. двигателей в год, работая в две производственные смены. В перспективе мощность предприятия может возрасти до 330 тыс. двигателей в год.

На заводе, оснащенном высокотехнологичным оборудованием, будет осуществляться обработка основных деталей двигателя и его последующая сборка. Основные компоненты, которые планируется локализовать в Петербурге, – это блок цилиндров, головки блока цилиндров, коленвал. Завод будет производить двигатели Gamma I объемом 1.6 литра с системой непрерывного регулирования фаз газораспределения. Cтроящийся завод заложит основу для выхода компании на рынок двигателей в Европе.

Как отмечает генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Сон Кёнгсу, благодаря открытию нового завода компания сможет увеличить уровень локализации и перейти к установке двигателей российского производства уже в конце следующего года. В данный момент автомобили, выпускаемые заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», оснащаются двигателями от Hyundai WIA, поставляемыми по импорту.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре 2018 года завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) о модернизации производства, обновлении модельного ряда и создании Центра исследований и разработок. Компания Hyundai приняла обязательства по повышению уровня локализации за счет организации производства двигателей и коробок переключения передач. В рамках исполнения обязательств по контракту завод планирует увеличить объемы экспорта выпускаемой продукции. До 2027 года предприятие планирует инвестировать 16,9 млрд рублей. Кроме того, с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor Group, например Hyundai WIA, которая займется производством двигателей, общая сумма инвестиций может достигнуть порядка 35 млрд рублей.