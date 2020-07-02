Только 4 марки повысили цены во второй половине июня

Большинство брендов переписали прайс-листы на свои модели в первой половине месяца, поэтому сейчас наблюдается относительное затишье. Всего 4 марки из 49, официально представленных на российском рынке, повысили цены на автомобили после 16 июня*. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» по результатам проведенного мониторинга.

Отмечается, что корейский бренд Hyundai уже второй раз за месяц поднял стоимость большинства своих моделей. На этот раз прибавка составила 0,4 – 1,4%. Гораздо более существенный рост цен отмечен у некоторых моделей Mercedes-Benz – плюс 1,8 – 8,1%. Китайский Haval обновил прайсы на свой самый продаваемый кроссовер – F7 и его купе-версию F7x, добавив к их прежней стоимости от 1,1 до 1,8%. Наконец, британский MINI Countryman стал дороже на 1,4% в своей топовой версии John Cooper Works All4.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 30 июня 2020 года.