Новая Skoda Octavia получила метановую версию

В семействе новой Skoda Octavia очередное пополнение: для европейского рынка анонсирована версия G-Tec, двигатель которой может работать на бензине или метане. Но поскольку предыдущая Octavia G-Tec была серьезно модернизирована всего два года назад, а платформа MQB у машин двух поколений практически одинаковая, то почти вся техника перешла на новую метановую «Октавию» с прежней. Хотя если раньше версия G-Tec предлагалась только с кузовом универсал, то теперь можно выбрать и лифтбек, пишет издание «Авторевю».

Четырехцилиндровый турбомотор 1.5 TSI, который может переключаться на экономичный цикл Миллера, в версии для работы на метане выдает 130 л.с. против 150-ти у чисто бензинового варианта. Единственная предложенная коробка передач – 7-ступенчатый «преселектив» DSG.

Skoda Octavia G-Tec имеет три емкости для метана: один стальной баллон расположен под задним диваном, а еще два композитных размещены в подполье багажника. Их общая емкость – 17,33 кг метана против 17,7 у машины прошлого поколения. Этого количества должно хватить примерно на 500 км пробега по циклу WLTP.

Объем бензобака стал еще меньше: всего 9 литров против 11,8 литра у прежней модели. По задумке, бензин нужен только для запуска двигателя при низкой температуре и в качестве «резервного» топлива, чтобы дотянуть до метановой заправки. Максимальная дальность хода такой «Октавии», полностью заправленной газом и бензином, – около 690 км по циклу WLTP.

А еще метановые версии серьезно уступают бензиновым в практичности. Объем багажника у газового лифтбека – 455 литров против 600 у базовой модели, а параметры универсала – 495 вместо 640 литров. В Европе газовые модели Skoda Octavia G-Tec нового поколения начнут продавать осенью.