Datsun в мае снизил продажи в России на 55%

Российские дилеры Datsun в мае реализовали 854 автомобиля – на 55% меньше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи Datsun составили 5902 машины, что на 33% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки составила 1,2% против 1,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan на российском рынке, принято решение о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти в декабре 2020 года. Поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года, а розничные продажи продлятся до момента реализации дилером последнего автомобиля со склада. Как отмечается, компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 тыс. владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений.

Напомним, бренд Datsun представлен на российском рынке седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Автомобили оснащаются 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 87 или 106 л.с., который сочетается как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией. Безусловным бестселлером Datsun является седан on-DO, чья доля достигает 80% от общего объема продаж марки.

Список дилеров Datsun (и не только Datsun) по городам РФ можно посмотреть на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».