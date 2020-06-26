Дилеры АВТОВАЗа столкнулись с дефицитом автомобилей LADA Largus

В дилерской сети LADA наблюдается заметный дефицит автомобилей LADA Largus. Как рассказали «Российской газете» менеджеры сразу нескольких салонов из разных регионов России, из-за низкой квоты на складах отсутствуют товарные экземпляры модели. Предположительно, нехватка Largus может быть связана с грядущим фейслифтом. По предварительной информации, серийное производство Largus Facelift стартует в середине августа после корпоративного отпуска, а отгрузка дилерам начнется в сентябре.

Напомним, в июне АВТОВАЗ поставил по контракту компании «Ростелеком» 100 автомобилей LADA Largus. Кроме того, завод приступил к отгрузке крупной партии из более 1000 LADA Largus для Почты России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае продажи универсала LADA Largus составили 1981 автомобиль (-38%), за пять месяцев 2020 года на этой модели остановил свой выбор 12151 покупатель (-25%).

Что касается остальных моделей LADA, то пока запасы имеются, идет постепенная отгрузка в дилерские центры. Напомним, с 1 июня более 300 официальных дилеров LADA возобновили свою работу во всех регионах страны, соблюдая все необходимые санитарные требованиями для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников. Поддержку продажам должны оказать и государственные меры стимулирования спроса, которые с 1 июня были усилены дополнительными программами – трейд-ин автомобиля старше 6 лет и продажа автомобилей сотрудникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

В этих госпрограммах участвуют все модели и все комплектации автомобилей LADA.

Так, при покупке в кредит автомобиля LADA можно получить дополнительную выгоду в размере 10% от стоимости новой модели при сдаче в трейд-ин старого автомобиля старше 6 лет, которым клиент владел не менее 1 года. Такую же выгоду при покупке нового автомобиля LADA могут получить сотрудники медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

Быстро узнать стоимость любой модели LADA ( и не только LADA) у официальных дилеров на российском рынке можно на сайте «Цена авто».