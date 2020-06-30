KIA подтвердила приостановку продаж кроссовера Seltos в некоторых комплектациях

Компания KIA Motors Russia & CIS с 11 июня 2020 года временно приостановила продажи кроссовера KIA Seltos в версиях Classic, Comfort, Luxe и Style в связи с тем, что в этих комплектациях было выявлено несоответствие заявленной спецификации системы блокировки рулевой колонки. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе KIA Motors Russia & CIS, отметив, что вопрос не связан с безопасностью автомобиля.

«Мы активно работаем над контрмерами, чтобы решить эту проблему и возобновить поставки модели, которая сейчас очень востребована на рынке. Мы планируем напрямую уведомить клиентов KIA, которые уже получили указанные автомобили, как только план устранения данного несоответствия будет готов к официальному объявлению и реализации в России», – рассказали в пресс-службе KIA Motors Russia & CIS.

Отличительная особенность KIA Seltos в комплектациях Classic, Comfort, Luxe и Style – запуск двигателя ключом. Остальные комплектации (Prestige, Premium и Premium+) оснащены бесключевым запуском двигателя и не попали под указанные ограничения.

Напомним, новый компактный кроссовер KIA Seltos вышел на российский рынок в начале марта 2020 года. За три месяца продаж в России своих владельцев нашли 2586 таких автомобилей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле калининградский завод «Автотор» начал производство компактного кроссовера KIA Seltos по полному циклу, что позволило расширить список доступных версий и комплектаций модели. В настоящее время автомобиль предлагается с тремя вариантами 4-цилиндровых бензиновых двигателей, передним или полным приводом, 6‑ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, бесступенчатой трансмиссией Smartstream IVT, или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями (7DCT). Стоимость KIA Seltos составляет от 1 млн 129 тыс. 900 рублей до 2 млн 019 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата.

Как считает директор по бренду KIA ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, выход на рынок модели Seltos призван укрепить позиции KIA в целом и в российском SUV-сегменте, в частности. Новинка не составит конкуренцию в линейке KIA, а, наоборот, привлечет новых покупателей в сегменте SUV.

По оценкам ГК «Прагматика», новый Seltos потенциально может занять до 25-30% в общем объеме продаж KIA и должен поспособствовать росту интереса к марке со стороны автолюбителей от 25 лет.