Haval F7 и F7x получили обновленные комплектации

Компания Haval представила обновленные комплектации кроссоверов F7 и F7x 2020 модельного года.

Топ-версия кроссовера Haval F7 и F7х Premium 2020 модельного года получила 7-дюймовую цифровую панель приборов и контроллер управления многофункциональной мультимедийной системой, сообщает пресс-служба китайской марки. Кроссоверы-купе F7x 2020 модельного года этой версии доступны в российских официальных дилерских центрах Haval с конца июня, а классические F7 – в июле этого года. Полноприводный F7x с 1,5-литровым турбодвигателем в комплектации Premium стоит 1 млн 759 тыс. рублей). Цена F7x c 2,0-литровым двигателем в комплектации Premium – 1 млн 879 тыс. рублей. Цены на F7 в версии Premium начинаются от 1 млн 679 тыс. рублей.

Обновления коснулись и комплектации Elite, в которую теперь входит ряд опций из топ-версии Premium: светодиодные фары и боковые зеркала с электроприводом складывания. Для модели F7 также предлагается задний спойлер, а F7х Elite получила 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Стоимость F7 версии Elite 2020 модельного года начинается от 1 млн 579 тыс. рублей, F7x Elite 2020 модельного года – от 1 млн 589 тыс. рублей.

Напомним, ранее российские дилеры Haval начали продажи купе-кроссовера Haval F7x с 1,5-литровым объемом 1,5 литра и мощностью 150 л.с., уже знакомым по кроссоверу Haval F7. В результате Haval F7x, который ранее оснащался только мотором объемом 2,0 л, стал доступнее. Стоимость переднеприводной версии F7x 1,5-литровым четырехцилиндровым рядным бензиновым двигателем начинается от 1 млн 489 тыс. рублей в комплектации Comfort.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года бестселлером Haval на российском рынке стал кроссовер Haval F7, чья реализация составила 2093 машины. Купе-кроссовер Haval F7x в отчетный период нашел 964 владельца.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Производственная мощность предприятия «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год (полная мощность – 150 тыс. автомобилей в год). В производственный комплекс завода входят цеха штамповки, сварки, окраски, сборки и производства компонентов.

«Локализация производства легла в основу успешного развития Haval в России. Мы постоянно наращиваем темп и ожидаем, что к 2025 году мы обеспечим 5% российского автомобильного рынка, при этом большая часть автомобилей будет выпускаться в России», – заявил ранее исполнительный директор Haval в России Жером Сего.

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