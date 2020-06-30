Выборы президента РОАД будут назначены снова

25 июня прошли выборы президента РОАД, который традиционно выбирается сроком на 2 года. Напомним, что кандидатами в президенты РОАД выступали Вячеслав Зубарев (ГК «ТрансТехСервис») и Сергей Киселев (ГК «Агат»), сообщает пресс-служба ассоциации.

Голосование Общего собрания членов РОАД впервые прошло в онлайн-формате, и весьма успешно: всего на собрании присутствовали представители порядка 50 компаний. Зрители могли наблюдать онлайн, как избирательная комиссии, возглавляемая вице-президентом РОАД Андреем Петренко, приняла и подсчитала бюллетени с голосами, которые приходили в офис РОАД в течение последних дней.

Обязательным условием выборов является наличие кворума – то есть, необходимое количество числа участников голосования. Кворум состоялся: всего проголосовал 271 участник.

Однако, к сожалению, ни один из кандидатов в президенты РОАД не набрал 2/3 голосов, что необходимо для того, чтобы перейти к следующему этапу. Так, за Вячеслава Зубарева отдали свои голоса 132 человека, а за Сергея Киселева немногим больше: он набрал 136 голосов. Таким образом, выборы были признаны несостоявшимися, подчеркнул Андрей Петренко.

На данном этапе действующим президентом РОАД остается Олег Мосеев. В ближайшее время будет проведен Совет РОАД, который примет решение, как поступить в сложившейся ситуации: вновь провести голосование либо перенести голосование в оффлайн формат и на более поздний срок. При этом выдвигаться могут как действующие кандидаты, так и новые.

Полный список дилеров (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».