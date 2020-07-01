Средняя цена автомобиля с пробегом в июне начала расти | АВТОСТАТ

Средняя цена автомобиля с пробегом в июне начала расти

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Средняя цена автомобиля с пробегом в июне начала расти

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в нашей стране по итогам июня 2020 года составила 605,6 тыс. рублей. Этот показатель на 0,5% больше, чем в мае (602,5 тыс. руб.) и на 4% превышает результат годичной давности (в июне 2019-го – 582,3 тыс. руб.).

Таким образом, как отмечают эксперты агентства, средняя цена подержанного автомобиля с приходом лета показала рост (по отношению к предыдущему месяцу), хотя в течение весны она демонстрировала снижение. Так, в марте средняя цена уменьшилась на 2,2% (по сравнению с февралем), в апреле – на 2%, а в мае – на 0,1%.

Напомним, что самая актуальная информация о ценах на автомобили с пробегом в России содержится в специально подготовленном экспертами агентства справочнике AUTOSTAT PRICE BOOK.

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили цены вторичный рынок автомобили с пробегом

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