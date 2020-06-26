Foton Sauvana получил расширенную базовую комплектацию

Внедорожник Foton Sauvana получил обновление базовой версии. У автомобилей 2019 модельного года в комплектации Basiс добавились мультимедийная система и камера заднего вида с разметкой, пишет портал «Китайские автомобили».

В настоящее время рамные внедорожники Foton Sauvana в базовой комплектации стоят 1 млн 839 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. Автомобили оснащаются 2,0-литровым турбомотором, форсированным до 201 и 217 л.с. В первом случае двигатель сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач Aisin, во втором – с 6-диапазонным «автоматом» ZF.

В базовую комплектацию Basic помимо прочего входят электронная система динамической стабилизации автомобиля ESC, системы помощи при подъеме и спуске HHC и HDC, система контроля давления в шинах TPMS, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, электропривод и обогрев зеркал, передние и задние электростеклоподъемники, легкосплавные колесные диски, кондиционер.

Foton Sauvana обладает габаритными размерами 4830×1910×1885 мм, дорожным просветом 220 мм, а также мощной лонжеронной рамой в основе конструкции. Независимо от комплектации Foton Sauvana оснащается необходимыми для езды по бездорожью системами помощи при подъеме и спуске, ABS, EBD, а также системой автоматически подключаемого полного привода и дифференциалом повышенного трения заднего моста.

Кроме того, в российском представительстве Foton подтвердили, что компания занимается сертификацией обновленного пикапа Tunland, однако конкретных сроков выхода новинки на рынок не раскрыли. Напомним, продажи предыдущей версии Tunland завершились в России еще в августе 2017 года. С тех пор в легковой модельной линейке Foton остался только рамный внедорожник Sauvana. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года продажи этой модели на российском рынке составили 21 экземпляр против 57 машин за аналогичный период прошлого года.

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