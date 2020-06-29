Audi отзывает в России около 400 автомобилей

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 389 автомобилей Audi A3 и A6, реализованных с 2017-го по 2019 год. Причина отзыва: из-за отклонения в производстве возможно ошибочное определение координат места нахождения транспортного средства блоком управления системы вызова экстренных оперативных служб и, как следствие, некорректная передача информации о координатах транспортного средства при дорожно-транспортном или ином происшествии экстренным оперативным службам, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будут проверены блоки управления с помощью диагностического тестера и, при необходимости, заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, это уже вторая отзывная компания автомобилей Audi в текущем месяце. Так, на прошлой неделе под отзыв попали 157 автомобилей Audi A8, Q7 и Q8, реализованных с 2019-го по 2020 год. Причиной отзыва стала возможность появления утечки трансмиссионного масла, вызванная недостатками сварного соединения трубки трансмиссионного масла, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях должна быть проверена дата изготовления трубки трансмиссионного масла и, при необходимости, произведена ее замена.

По итогам пяти месяцев 2020 года российские дилеры Audi реализовали 5196 автомобилей – на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале года российские дилеры Audi начали продажи специальной лимитированной серии Audi Q5 ABT Edition и новой модификации Audi Q5 45 TDI quattro с дизельным двигателем V6 3.0 TDI. Кроме того, в первом квартале на российском рынке появились обновленный рестайлинговый кроссовер Q7, «заряженный» флагманский седан S8, а также «спортивная» версия кроссовера SQ7. В мае стали доступны для заказа новый флагманский купе-кроссовер Audi SQ8, полностью бронированный флагманский седан Audi A8 L Security, новые Audi S6 и Audi S7 Sportback. А в июне в продажу поступил кроссовер Audi Q7 нового поколения, а также начался прием заказов на новый универсал Audi A6 Avant, новые модификации бизнес-седана Audi A6 45 TDI quattro и четырехдверного купе Audi A7 Sportback 45 TDI quattro. Кроме того, российские дилеры Audi начали прием заказов на первый полностью электрический SUV Audi e-tron.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Audi A3 или А6 (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».