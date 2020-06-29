КАМАЗ отменил режим неполной рабочей недели в июле

КАМАЗ отменил режим неполной трехдневной рабочей недели в июле в связи с обеспеченностью производства заказами. Ранее на период с 29 июня по 31 июля этого года был установлен режим неполной трехдневной, 24-часовой рабочей недели с рабочими днями – понедельник, вторник, среда.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, неполная трехдневная рабочая неделя в отношении персонала подразделений компании могла быть введена в связи с риском снижения спроса на автомобили в условиях распространения коронавируса. Сейчас предприятие обеспечено заказами – в июле коллектив будет работать в традиционном рабочем режиме. Планируется, что темп работы главного сборочного конвейера составит 170 автомобилей в сутки. В июле финишному производству компании предстоит произвести около 3,3 тыс. грузовиков «КАМАЗ».

Напомним, ранее на КАМАЗе было выпущено распоряжение-постановление, согласно которому двухнедельный оплачиваемый отпуск работников компании, прежде запланированный на период с 20 июля по 2 августа, перенесен на 17-30 августа. Решение о переносе даты начала и окончания ежегодного оплачиваемого отпуска с июля на август было принято в связи с необходимостью своевременного выполнения большого объема заказов, поступивших от клиентов. Благодаря активной работе службы продаж компании, а также мерам поддержки спроса на коммерческую технику, принятым руководством РФ, отмечен стабильный рост заявок на грузовики «КАМАЗ» в июне-июле.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам мая 2020 года в России было зарегистрировано 2005 грузовых автомобиля «КАМАЗ» – это на 34% выше показателя годичной давности. За пять месяцев 2020 года КАМАЗ реализовал на российском рынке 9643 грузовика, что на 10,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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