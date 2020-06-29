Объявлены цены на эксклюзивные BMW 8 серии Golden Thunder Edition

Компания BMW Group предстаивла эксклюзивные автомобили BMW 8 серии Golden Thunder Edition, которые появятся на рынке в сентябре 2020 года. Всего в России будут доступны три автомобиля BMW М850i xDrive Coupe по цене 10 млн 990 тыс. рублей и семь автомобилей BMW М850i xDrive Gran Coupe по цене 10 млн 690 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки.

Ателье BMW Individual подготовило эксклюзивный дизайн и особое оснащение, придающие BMW 8 серии характер автомобиля, сделанного на заказ. Каждый из двух вариантов окраски кузова «Черный сапфир металлик» и «Морозный черный металлик» дополнен расширенной отделкой BMW Individual High Gloss Shadow Line и тормозной системой M Sport с суппортами черного цвета.

Золотистые акценты подчеркивают роскошь автомобиля: контрастные линии идут от переднего бампера через боковые пороги к заднему бамперу. Также золотистым цветом отделаны корпуса наружных зеркал, задний спойлер M (только на BMW 8 серии Coupe) и 20-дюймовые двухцветные колесные диски M.

Салон автомобилей BMW 8 серии, претендующих на статус коллекционной редкости, отличают полная отделка кожей Merino черного цвета, вышивка эмблемы Edition Golden Thunder на подголовниках передних сидений, декоративные планки Алюминий Mesheffect и обивка потолка салона Alcantara «Антрацит».



В список оснащения эксклюзивных BMW 8 серии Coupe и BMW 8 серии Gran Coupe входят стеклянная отделка деталей интерьера CraftedClarity, украшенная эмблемой с названием серии центральная консоль и аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Помимо этого, в комплектацию автомобиля включены адаптивная подвеска M Professional, ассистент парковки Plus и ассистент вождения Professional. По умолчанию список опций также дополнен сервисной программой BMW Service Inclusive Plus 5/100, предлагающей не только бесплатное техническое обслуживание с учетом запасных частей и материалов в течение 5 лет с даты регистрации автомобиля или до достижения 100 тыс. км пробега, но и замену тормозных колодок, тормозных дисков и щеток стеклоочистителей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».