АВТОВАЗ поставил «Ростелекому» 100 автомобилей LADA Largus

АВТОВАЗ в июне поставил по контракту компании «Ростелеком» 100 автомобилей LADA Largus. Универсалы изготовлены в комплектации Classic и выкрашены в белый цвет, сообщает пресс-служба авопроизводителя. Напомним, это уже вторая партия автомобилей для лидера рынка цифровых решений, в прошлом году была проведена аналогичная сделка.

Ранее АВТОВАЗ приступил к отгрузке крупной партии LADA Largus для Почты России. Более тысячи автомобилей (фургоны и пятиместные универсалы) окрашены в специальный цвет и оснащены дополнительным оборудованием в соответствии со спецификацией заказчика. Машины лазурно-синего цвета оснащаются наклейками с символикой почтового ведомства, бело-лунными маячками и сиреной. Также LADA Largus укомплектованы сигнализацией с обратной связью и возможностью автозапуска, дополнительным комплектом зимних шин, набором водителя в фирменной сумке LADA и др.

Стоит отметить, что для всех специальных LADA Largus сохранен изначальный показатель максимальной массы. Это позволяет использовать заводское шасси, автомобилем можно управлять при наличии прав категории «В», а кроме того, на них не распространяется запрет на въезд в закрытые для грузового транспорта зоны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ реализовал корпоративным клиентам 86011 автомобилей LADA – это на 27% больше по сравнению с показателем годичной давности. Самыми востребованными моделями у корпоративных покупателей стали LADA Granta, Largus и Vesta.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.