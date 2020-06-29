На запчасти для грузовиков в 2019 году было потрачено 462 млрд рублей

В рамках подготовки отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали вторичный рынок компонентов и определили его основные параметры.

Согласно результатам исследования, общий объем вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для грузовиков в 2019 году превысил 244 млн единиц различных деталей. При этом в денежном выражении емкость рынка составила 462 млрд рублей.

В тройке лидеров здесь традиционно присутствуют следующие сегменты: шины, масла и топливные системы. Так, в прошлом году емкость рынка шин оценивалась в сумму 161 млрд рублей, что соответствует почти 35% от всего объема.

В 2019 году для обслуживания парка грузовых автомобилей в общей сложности потребовалось 173 млн литров различных масел, на что было затрачено 45 млрд рублей. На третьем месте находятся запчасти, предназначенные для топливных систем, на которые «ушло» около 34 млрд рублей.

Более подробно ознакомиться с особенностями вторичного рынка компонентов для грузовиков можно здесь.

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