Раскрыты характеристики нового KIA Sorento для России

Стали известны характеристики кроссовера KIA Sorento нового поколения для России, который в настоящее время проходит испытания, необходимые для сертификации на российском рынке.

Как пишет портал Quto.ru, россиянам автомобиль достанется с 2,2-литровым дизелем мощностью 202 л. с. и 440 Нм крутящего момента, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. А вот бензиновый двигатель с отдачей 281 л.с., а также 230-сильная гибридная силовая установка, предположительно, в России не появятся. На российском рынке продажи нового KIA Sorento начнутся осенью 2020 года.

Напомним, новый Sorento – первая модель бренда, созданная на новой платформе KIA для среднеразмерных кроссоверов. Ширина автомобиля составляет 1900 мм, что на 10 мм больше, чем у третьего поколения модели. Габаритная длина увеличилась на 10 мм по сравнению с предшественником (до 4810 мм), а передний и задний свесы стали чуть короче. Визуально Sorento выглядит более стремительным, даже несмотря на то, что высота автомобиля тоже увеличилась на 10 мм. Выросло на 30 мм и во многом определяющее облик автомобиля расстояние от центра передней оси до оснований передних стоек крыши, капот визуально удлинился.

Основным элементом передней части автомобиля остается решетка радиатора в фирменной стилистике KIA «улыбка тигра», однако теперь она выглядит по-новому: решетка стала шире, и в нее естественным образом оказались интегрированы основные фары, в которые встроены светодиодные ходовые огни новой формы. На Sorento появились вертикальные задние фонари – впервые это решение было продемонстрировано на более крупном внедорожнике Telluride. Эти фонари своей поверхностью заходят на боковую плоскость задних крыльев.

Интерьер нового Sorento отличают отделочные материалы премиального уровня: металлические декоративные элементы, кожаные обивки и тисненые поверхности с эффектом сатина. Одним из наиболее заметных решений, вокруг которых создан весь интерьер, стали два цифровых дисплея на передней панели. Цифровая приборная панель, созданная на основе дисплея с диагональю 12,3 дюйма, соседствует с 10,25-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы и навигации, установленным по центру передней панели. При помощи новых тактильных кнопок, расположенных по обеим сторонам дисплея, можно управлять множеством функций автомобиля. Такие же кнопки расположены и ниже на центральной панели – здесь при их помощи осуществляется управление климатической системой. В салоне нового Sorento аккуратно интегрирован и ряд других передовых технологических решений. К примеру – в качестве опции может быть установлена система динамической подсветки Mood Lighting, а также мощная система объемного звучания Bose.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».