Mercedes-Benz отзывает в России 4270 автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 26 июня объявила об отзыве 4270 автомобилей Mercedes-Benz C-/CLK-/E-/CLS-класса, изготовленных в период с мая по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва является возможное несоответствие спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка клеевого соединения стеклянной крышки люка и, при необходимости, замена сдвижного люка. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в апреле компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 494 внедорожников Mercedes-Benz G-класса, изготовленных с мая по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва стали жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом. На автомобилях необходимо изменить прокладку жгутов электропроводов передних дверей, а в случае повреждений – заменить жгут электропроводов на затронутых автомобилях.

Кроме того, в апреле под отзыв попали 489 автомобилей Mercedes-Benz E-класса, S-класса, G-класса и AMG GT, изготовленные с мая 2018 года по апрель 2019 года. Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации. На всех автомобилях должен быть заменен подводящий маслопровод турбокомпрессора.

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