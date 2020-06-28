Сколько легковых автомобилей закупили юрлица в мае?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что объем покупок новых легковых машин юридическими лицами в мае 2020 года составил 9,6 тыс. единиц. Это на 44% меньше результата за тот же месяц прошлого года (17,1 тыс. шт.). Как отмечают эксперты агентства, на долю юрлиц приходится порядка 15% от всего объема рынка новых легковых автомобилей в России.

Наибольшей популярностью у корпоративных клиентов пользуется отечественная марка LADA – в последний весенний месяц они приобрели 2157 таких машин, что составляет более 22% от общего количества. Каждый десятый автомобиль, купленный юрлицами, носит эмблему Toyota (966 шт.). В пятерку лидеров здесь также попадают BMW (824 шт.), Renault (819 шт.) и Hyundai (609 шт.). Отметку в 500 экземпляров преодолевают еще KIA, УАЗ и Mercedes-Benz.

В модельном рейтинге легковых машин, наиболее часто закупаемых корпоративными клиентами, лидирует универсал LADA Largus. Его показатель в мае составил 944 единицы. Далее следуют два отечественных внедорожника – LADA 4x4 (463 шт.) и УАЗ «Патриот» (377 шт.). LADA Vesta заняла четвертое место с результатом в 371 купленный автомобиль. Самой популярной иномаркой у юрлиц в мае стал седан Renault Logan (355 шт.), который и замкнул ТОП-5. Кроме перечисленных моделей, рубеж в 300 машин перешагнули еще Toyota Camry, LADA Granta и Renault Duster.

Найти эти автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.