«Автотор» оценивает объем вложений по специнвестконтракту в 20 млрд рублей

Общий объем инвестиций калининградского автохолдинга «Автотор» по специнвестконтракту фактически составит более 20 млрд рублей. Об этом заявил председатель совета директоров Валерий Горбунов, по словам которого, компания выполняет обязательства по СПИК со значительным опережением.

«Условиями специнвестконтракта предусмотрено фактически полное перевооружение производства в первую очередь за счет развития мощностей по сварке и окраске кузовов, увеличение уровня локализации, создание новых высококвалифицированных рабочих мест и внушительный объем инвестиций – не менее 12 млрд рублей. Фактический же объем затрат на реализацию обязательств по СПИК значительно превышает зафиксированный минимальный порог инвестиций. И по нашим оценкам составит более 20 млрд рублей», – отметил он.

Напомним, в июне 2019 года «Автотор» подписал с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области специнвестконтракт, который станет новым этапом формирования кластера автомобильной промышленности в Калининградской области. Суть проекта «Автотора» – в углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, позволят провести цифровизацию управления производством и подготовить высококвалифицированные кадры для производства нового уровня.

В рамках исполнения обязательств по специнвестконтракту ранее на заводе «Автотор» в октябре 2019 года введена в эксплуатацию новая линия сварки для кузовов мощностью до 30 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в оснащение новой сварочной линии на производстве «Автотор» составил свыше 20 млн евро. Общая мощность сварочного комплекса составляет до 100 тыс. кузовов в год. Здесь работают три линии по сварке кузовов легковых автомобилей KIA и линия сварки кабин коммерческих автомобилей Hyundai серии HD. Для дальнейшего наращивания объема производства автомобилей по полному циклу, предусмотренного специнвестконтрактом, начаты работы по строительству нового завода со сварочным комплексом мощностью 50 тыс. кузовов автомобилей в год.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».