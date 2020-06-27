В мае украинский авторынок показал падение на 14%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 6,1 тыс. единиц, что на 14% меньше, чем год назад. При этом падение украинского авторынка продолжается третий месяц подряд.

В марочной структуре этого рынка лидерство перешло к бренду Toyota (в апреле марочный рейтинг возглавлял французский бренд Renault). Показатель японской марки в мае составил 1020 единиц, что на 17% меньше, чем в мае 2019 года. Французский Renault занимает второе место с результатом 830 штук (-21%). Третьим стал корейский бренд KIA (700 шт.; +58%). В пятерку самых популярных марок на Украине по итогам мая вошли также Skoda (290 шт.; -6%) и премиальный бренд Mercedes-Benz (280 шт.; +77%).

Самой популярной моделью украинского авторынка в прошлом месяце стал кроссовер KIA Sportage. Объем его реализации составил 610 единиц (+91%). Далее следует Toyota RAV4 (530 шт.; -4%). Кроме них, в ТОП-5 попадают Renault Duster (310 шт.; -17%), Toyota Land Cruiser (210 шт.; +8%) и Renault Logan (180 шт.; -40%).

В целом с начала года украинцы приобрели 30,5 тыс. новых автомобилей, что на 6% меньше, чем в январе - мае 2019 года. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».