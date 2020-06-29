Акционеры «Группы ГАЗ» одобрили дивиденды за 2019 год по префам в 5,13 руб. на бумагу | АВТОСТАТ

Акционеры «Группы ГАЗ» одобрили дивиденды за 2019 год по префам в 5,13 руб. на бумагу

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Акционеры «Группы ГАЗ» одобрили дивиденды за 2019 год по префам в 5,13 руб. на бумагу

Парк легких коммерческих автомобилей в РФ на 01.01.2020.
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Акционеры "Группы ГАЗ" одобрили выплату дивидендов по результатам прошлого года на привилегированные акции в размере 5,13 рубля на бумагу, дивиденды по обыкновенным акциям при этом решено не выплачивать, говорится в материалах компании.

Как пишет агентство "Прайм", "Группа ГАЗ" в последние годы платила дивиденды только по привилегированным акциям. По итогам 2018 года она выплатила 3,92 рубля на бумагу, по итогам 2017 года – 4,39 рубля, по итогам 2016 года – 1,58 рубля, по итогам 2015 года – 1,34 рубля, по итогам 2014 года – 1,2 рубля.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили финансовая отчетность gaz

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