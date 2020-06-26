Введение новых правил тюнинга отложено до 1 июля 2021 года

Новые правила тюнинга автомобилей, которые должны были вступить в силу с 1 июля 2020-го, решением коллегии Евразийской экономической комиссии отложены до 1 июля 2021 года.

Напомним, новый регламент подразумевает запрет на проверку машин в лабораториях дистанционно – по фотографиям. Это должно поставить крест на существующей практике продаж заключений испытательных лабораторий без каких-либо проверок, пишет портал Autonews.ru. После введения нового ГОСТа при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажников, лебедок или фаркопов водитель должен будет в обязательном порядке предоставить свой автомобиль на проверку в специальную лабораторию. Однако, по мнению экспертов, на данный момент в России таких компаний не хватает.

Напомним, год назад, 1 июня 2019-го в России были введены правила тюнинга автомобилей, по которым стали узаконивать или наоборот запрещать кенгурины, лебедки, дополнительный пластиковый или металлический обвес и пр. Согласно постановлению, прежде чем заниматься тюнингом, владелец должен обратиться за разрешением в специализированную лабораторию и получить заключение. Документом также определен перечень причин, по которым автовладельцу могут отказать в выдаче разрешения на изменения конструкции автомобиля – причем, как с точки зрения документов, так и с точки зрения технического соответствия.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».