Volkswagen представил обновленный Arteon

Компания Volkswagen представила обновленный Arteon, чьи продажи в Европе начнутся осенью 2020 года. Новинку показали с двумя типами кузова: лифтбек и универсал, который назвали Arteon Shooting Brake.

Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль отличается от предшественника новыми фарами и фонарями. Также обновленный Arteon оснастили модернизированной радиаторной решеткой. Универсал незначительно превосходит лифтбек по габаритам. Размер багажного отделения при сложенных задних сиденьях составляет у него 1632 л (у лифтбека – 1557 литров).

Что касается интерьера, обновленный Arteon получил новую переднюю панель, сенсорный блок управления климат-контролем и другой руль. Водителю доступны медиакомплекс нового поколения MIB3 с тачскрином диагональю 8,0 или 9,2 дюйма, а также система полуавтоматического управления Travel Assist – электроника сможет отвечать за ускорение, рулевое управление и торможение на трассе на скорости до 210 км в час.

В гамму моторов новинки вошел 2,0-литровый бензиновый двигатель TSI мощностью от 190 до 280 л.с. Также клиентам предложат 2,0-литровый дизельный агрегат, чья мощность составляет 150 или 200 л.с. За исключением базовых версий, которые оснащаются 6-ступенчатой «механикой», обновленный Arteon комплектуется 7-ступенчатым «роботом» DSG. Полный привод предлагают опционально.

Кроме того, у модели появилась гибридная модификация. В состав силовой установки вошли 1,4-литровый мотор TSI, электродвигатель, 6-ступенчатый «робот» и система полного привода. Суммарная мощность такой версии – 218 л.с. На одной электротяге автомобиль может проехать более 50 км.

«Заряженная» модификация Volkswagen Arteon R комплектуются 2,0-литровой турбочетверкой с отдачей 320 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2020-го на российском рынке стартовали продажи дореформенного лифтбека Arteon, который предлагается в двух топовых фиксированных комплектациях. Цена Arteon R-Line будет начинаться от 2 млн 639 тыс. рублей, а версии R-Line Premium с расширенным набором функционального оборудования – 2 млн 999 тыс. рублей. Модель оснащается бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

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