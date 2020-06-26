Сколько прицепов и полуприцепов в России: ТОП-5 марок

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что на территории Российской Федерации зарегистрировано 3 млн 363 тыс. прицепов и полуприцепов (по состоянию на 1 января 2020 года).

Самыми распространенными среди такой техники являются прицепы марки «МЗСА» (Московский завод специализированных автомобилей). Всего их насчитывается 310 тыс. единиц, что превышает 9% от общего объема данного парка.

На втором месте по популярности в нашей стране находятся легковые прицепы «КМЗ» (г. Чебоксары). Их численность составляет 284 тыс. экземпляра, что эквивалентно доле более 8%. Третье место в нашем рейтинге занимает бренд «Курганские прицепы» с результатом в 207 тыс. штук (доля – свыше 6%).

Кроме них, в пятерку самых распространенных марок прицепов и полуприцепов в РФ вошли «ММЗ» (Мытищинский машиностроительный завод) и «ГКБ» (г. Ставрополь). Их показатели составили 155 тыс. и 122 тыс. зарегистрированных экземпляров.

Отметим, что на долю пяти перечисленных брендов приходится около трети (32%) всех прицепов и полуприцепов, которые числятся в нашей стране.

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