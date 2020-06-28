Автозаводы Казахстана заняли рекордную долю на внутреннем рынке

По итогам пяти месяцев 2020 года на территории Казахстана было произведено 27157 единиц автотранспортных средств, что на 60,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», производство легковых автомобилей выросло на 51,8% до 23879 штук. Выпуск автобусной техники остался на уровне прошлого года и составил 403 машин. Производство грузовых автомобилей выросло в 5 раз, достигнув отметки в 2462 единиц.

В мае с конвейеров казахстанских предприятий сошло 3454 единицы автотранспортных средств, что на 14,8% ниже результата годичной давности, а в сравнении с апрелем 2020 года падение составило 29%.

Сбыт отечественных автозаводов с начала года достиг 17811 машин, что на 23,8% выше прошлогоднего значения (14 389 шт.). Рыночная доля предприятий казавтопрома по итогам пяти месяцев возросла до 67,8% против 55,8% за аналогичный период минувшего года. При этом в мае 2020-го этот показатель стал лучшим в истории отрасли – 75,6%. Как отмечается, укрепление спроса на линейку казавтопрома происходит при минимальном вкладе программы льготного автокредитования: в мае лишь 13,2% покупателей использовали эту возможность.

Доминирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает АО «Азия Авто» – 8124 проданных автомобиля или 45,6% суммарного сбыта отечественной техники. ТОО «СарыаркаАвтоПром» реализовало 8064 единицы (доля в сегменте – 45,3%). Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились ТОО «СемАЗ» (932 шт., 5,2%), АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (374 шт., 2,1%), ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» (175 шт., 1%), ТОО «Hyundai Trans Auto» (135 шт., 0,8%) и ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan» (7 шт., 0,04%).

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