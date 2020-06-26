Европейский авторынок в 2020 году может упасть на рекордные 25%

Продажи новых автомобилей в странах Евросоюза 2020 году упадут на рекордные 25% на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, говорится в прогнозе Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В частности, в новом прогнозе ассоциации указано, что продажи автомобилей в Европейском Союзе упадут более чем на 3 миллиона с 12,8 млн единиц в 2019 году примерно до 9,6 млн штук по итогам 2020 года. При этом в январе, до начала пандемии коронавируса в мире, ACEA прогнозировала снижение продаж новых автомобилей в ЕС в 2020 году на 2%, пишет агентство "Прайм".

"После первых ударных волн кризиса с середины марта по май рынок ЕС сократился на 42,8% в этом году. Ожидается, что эта ситуация в определенной степени улучшится в ближайшие месяцы, поскольку ограничения и меры по сдерживанию (распространения коронавируса – ред.) отменяются по всему региону", – говорится в прогнозе ассоциации.

Тем не менее, с точки зрения объемов продаж, прогноз ACEA на 2020 год предполагает минимальное количество проданных новых автомобилей с 2013 года, когда отрасль пережила шесть последовательных лет спада после финансового кризиса 2008-2009 годов. "ACEA сохраняет надежду, что этот драматический сценарий может быть смягчен благодаря быстрым и решительным мерам со стороны ЕС и национальных правительств", – заявил генеральный директор ACEA Эрик-Марк Уитема.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая снизились на 56,8% и составили 623 тыс. 812 машин. Как отмечают в АСЕА, двузначное падение зафиксировано во всех 27 странах Евросоюза, несмотря на то, что во многих из них ограничительные меры из-за пандемии коронавируса были смягчены. По итогам пяти месяцев 2020 года реализация автомобилей в Европе составила 3 млн 969 тыс. 714 единиц (-42,8%).