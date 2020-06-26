Новый Volkswagen Polo добрался до российских дилеров

Компания Volkswagen начала поставки нового поколения бестселлера Polo в дилерские центры, которые уже принимают заказы на новинку. В шоу-румах автомобили начнут появляться со следующей недели, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Новый Polo предлагается с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., 110 л.с., а также 1,4 л мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-ступенчатым «автоматом», а 125-сильный мотор сочетается с 7-ступенчатой DSG. Автомобиль доступен в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive.

В стартовой версии Origin новый Polo оснащается 15-дюймовыми стальными колесами с полноразмерными колпаками Sports9, головными светодиодными фарами рефлекторного типа и светодиодными задними фонарями, дневными ходовыми огнями, повторителями сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида, а также бамперами, корпусами наружных зеркал и ручками дверей, окрашенными в цвет кузова. Данная версия модели комплектуется 3-спицевым рулевым колесом, сиденьем водителя с регулировкой по высоте и 3-местным задним сиденьем с ассиметрично разделенной складной спинкой, а также хромированной отделкой внутренних ручек дверей. Среди функционального оборудования комплектации: центральный замок с дистанционным управлением, обогрев заднего стекла и аккумуляторная батарея увеличенной емкости для запуска в холодное время, многофункциональный дисплей и подвеска для плохих дорог. В качестве информационно-развлекательного оборудования предлагается мультимедиа- система с сенсорным экраном 6.5 дюймов, 4 динамиками, интерфейсом подключения мобильного телефона через Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect, позволяющим синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и Android Auto. Версия предлагается с двигателем мощностью 90 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП, ее стоимость составляет 792,9 тыс. рублей.

Для комплектации Respect дополнительно предлагаются наружные зеркала с электрорегулировкой и электроподогревом, обогрев форсунок омывателя ветрового стекла, а также кондиционер Climatic и электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой. Цена на модель с двигателем 90 л.с. с 5-ступенчатой МКПП составляет 837,9 тыс. рублей, с двигателем 110 л.с. в паре с 5-МКПП – 877,9 тыс. рублей, а 110 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой АКПП – 927,9 тыс. рублей.

Для версии Status доступны 15-дюймовые легкосплавные диски в дизайне Tosa, мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, центральный подлокотник сзади и салонное зеркало с автозатемнением. Рукоятки рычагов коробки передач и стояночного тормоза отделаны кожей. Кроме того, в данной комплектации доступен оригинальный декор передней консоли. В качестве функционального оснащения для данной версии предлагается многофункциональный дисплей Plus, круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. Стоимость данного исполнения с двигателем 110 л.с. с 5-МКПП составит 971,9 тыс. рублей, с двигателем 110 л.с. и с 6-АКПП – 1 млн 021 тыс. 900 рублей, а цена версии с 125-сильным силовым агрегатом в паре с 7-DSG – 1 млн. 069 тыс. 900 рублей.

Топовая комплектация Exclusive оборудуется 15-дюймовыми легкосплавными колесами Akono, светодиодными фарами проекционного типа с функцией всепогодного освещения, решеткой радиатора с хромированной вставкой, а также задним бампером с хромированными декоративными элементами. Кроме того, версия также дополнена центральным подлокотником спереди с боксом, атмосферной подсветкой пространства для ног спереди и хромированной отделкой направляющих воздуховодов. Набор функционального оснащения комплектации предусматривает наличие мультимедиа-системы с экраном диагональю 8.0 дюймов, 6 динамиками и интерфейсом App-Connect, цифровой реконфигурируемой панели приборов Active Info Display, датчиков парковки спереди и сзади, а также датчиков света и дождя, подогрева лобового стекла, системы бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access. Цена на Polo Exclusive мощностью 110 л.с. с 5-МКПП составляет 1 млн 111 тыс. 900 рублей, 110 л.с. и с 6-АКПП – 1 млн. 161 тыс. рублей, 125 л.с. в паре с 7-DSG – 1 млн. 209 тыс. рублей.

Что касается систем безопасности, каждая комплектация оборудована дисковыми тормозами спереди, системой стабилизации ESC и антиблокировочной системой ABS, креплением Isofix для установки сзади детских кресел. Кроме того, на версии мощностью 125 л.с. устанавливаются дисковые тормоза сзади. Новинка оснащена фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, трехточечными ремнями безопасности на всех сиденьях (спереди с регулировкой по высоте), а также индикацией и звуковой сигнализацией непристегнутого ремня безопасности водителя. Все версии Polo оборудованы системой контроля давления в шинах, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и электронным иммобилайзером.

Для нового Volkswagen Polo для заказа доступен расширенный набор опций. Начиная с версии Respect, доступен пакет «Безопасность», включающий в себя боковые подушки безопасности, противоугонную систему с иммобилайзером, датчиками внутреннего объема и автономной сиреной, а также пакет «Комфорт», в котором дополнительно предлагаются датчики парковки спереди и сзади (версии Respect и Status), система распознавания усталости водителя (Status и Exclusive), подогрев задний сидений (Exclusive).

Версию Status можно дополнить пакетами «Мультимедиа» с дисплеем 8.0 дюймов и поддержкой функции Bluetooth – App Connect, а также «Обзор и освещение», включающим в себя светодиодные фары проекционного типа, всепогодное освещение, а также датчики света и дождя. Кроме того, на версию Status можно установить цифровую приборную панель Active Info Display.

Новый Polo представлен теперь в новом кузове лифтбек и по сравнению с предыдущим поколением модели заметно вырос в размерах: его габариты составляют 4469x1706x1471 мм. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 70 литров – до 530 литров.

Автомобиль получил полностью измененный дизайн и стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen. Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом. В топовой комплектации Exclusive дизайн экстерьера дополняет хромированная полоса на решетке радиатора, а также хромированные вставки для заднего диффузора и хромированная окантовка боковых стекол.

Опционально для версий Status и Exclusive предлагаются диски размерностью 16 дюймов. За дополнительную плату модель можно заказать в таких цветах, как: черный перламутровый Deep Black, а также в оттенках металлик, среди которых красный Ruby, коричневый Toffee, бежевый Titanium, синий Reef, серебристый Tungsten, а также эксклюзивный серый Indium. Кроме того, начиная с версии Respect, некоторые цвета кузова можно заказать с черной крышей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», модель Volkswagen Polo выпускается на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге и является бестселлером марки на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 16350 автомобилей, что на 27% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.