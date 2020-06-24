GAC откроет новый автосалон в Нижнем Новгороде

Компания GAC Motor начала сотрудничество с нижегородской компанией «Автосалон 152», которая в июле откроет в городе новый автосалон GAC. В нем уже продаются машины другой китайской марки – Geely, однако кроссоверы GAC тоже уже можно приобрести и опробовать на тест-драйве. Об этом порталу «Китайские автомобили» рассказали в «Автосалоне 152».

В свою очередь, в представительстве GAC Motor сообщили, что в течение лета будут открыты еще четыре дилерских центра марки в различных регионах России. Соответствующие переговоры, в частности, ведутся с участниками рынка в таких городах, как Екатеринбург, Казань и Краснодар. Напомним, на сегодняшний день у GAC Motor есть два дилерских центра в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Владимире.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российская премьера бренда GAC состоялась в декабре 2019 года, и в настоящее время он представлен единственной моделью – флагманским кроссовером GS8 стоимостью от 1 млн 898 тыс. рублей до 2 млн 498 тыс. рублей. В конце июня в России состоится премьера нового минивэна GN8, а в третьем квартале 2020 года на российском рынке ожидается среднеразмерный кроссовер GS5.

Полный список дилеров GAC (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».