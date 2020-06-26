Bentley завершила выпуск флагманского седана Mulsanne

Британский автопроизводитель Bentley завершил выпуск флагманского лимузина Mulsanne. За более чем 10 лет производства на заводе в Крю было вручную собрано свыше 7300 автомобилей этой модели, сообщает пресс-служба Bentley. Теперь же новой флагманской моделью британской марки становится Flying Spur.

Предпоследний экземпляр автомобиля, Mulsanne Speed 6.75 Edition by Mulliner в двойном цветовом исполнении (Rose Gold/Tungsten) отправляется к покупателю в США. Судьба последнего Mulsanne пока что держится в секрете.

Напомним, история Bentley Mulsanne начинается с оригинального 8 Litre 1930 года выпуска, который был спроектирован и разработан самим У.О. Бентли. Абсолютно новый Mulsanne, разработанный с нуля на заводе Bentley в Крю, впервые был представлен миру в 2009 году.

В 2020 году лимитированная серия Mulsanne 6.75 Edition от Mulliner, выпущенная в количестве всего 30 экземпляров, ознаменовала собой конец эпохи Mulsanne. В салоне автомобиля можно найти ряд отсылок к легендарному двигателю V8 6 3⁄4л, в честь которого и названа прощальная спецсерия. Дефлекторы воздуховодов в виде «регистров органа» заменены элементами с наконечниками в виде миниатюрной пробки маслозаливной горловины двигателя. Часы и другие второстепенные приборы украшены схематичным изображением двигателя V8 6 3⁄4л.

Экстерьер Mulsanne 6.75 Edition от Mulliner отличают эмблема в виде литеры «B» на капоте, решетки радиатора Mulliner Serenity и облицовка выхлопных труб со специальной темной отделкой, а также эксклюзивные 21-дюймовые пятиспицевые диски Mulsanne Speed с черными глянцевыми элементами.

Под капотом впускной коллектор получил отделку черного цвета вместо привычного серебристого. На табличке с номером двигателя, где традиционно располагается подпись мастера, собравшего его, находится подпись председателя совета директоров и генерального директора компании Bentley Эдриана Холлмарка.

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