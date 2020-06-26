Более 1000 седанов Volkswagen Polo попали под отзыв в России

Компания «Фольксваген Груп Рус» 25 июня объявила об отзыве 1079 автомобилей Volkswagen Polo Sedan, изготовленных в 2020 году. Причина отзыва: на стойку «В» были наклеены таблички, в которых указан неверный номер одобрения типа транспортного средства, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет заменена табличка на стойке «В». Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, модель Volkswagen Polo выпускается на заводе «Фольксваген Груп Рус» в Калуге и является бестселлером марки на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 16350 автомобилей, что на 27% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом весной 2020 года компания «Фольксваген Груп Рус» начала производство и продажи в России нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Новинка предлагается в четырех комплектациях: Origin (от 792,9 тыс. руб.), Respect (от 837,9 тыс. руб.), Status (от 971,9 тыс. руб.) и Exclusive (от 1 млн 111 тыс. 900 руб.).

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