Российский рынок LCV в мае опустился на седьмое место в Европе

Российский рынок LCV, который в мае сократил темпы падения, тем не менее опустился на седьмое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 46,2% до 104366 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент составил 27483 автомобиля (-32,9%). Второе место занимает Германия с показателем 15761 проданная машина (-7,6%), а третью строчку – Италия, чей рынок LCV составил 11500 штук (-35,3%). Далее идет Испания, где было реализовано 8574 легких коммерческих автомобиля (-58,7%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Великобритания с показателем 7541 машина (-74,1%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна опустилась на седьмое место в европейском первенстве, оказавшись позади Бельгии. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легких коммерческих автомобилей в России за май составил 5536 единиц (-27%).

Кроме коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».