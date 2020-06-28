Испанский авторынок в мае упал на 73%

Испанский авторынок в мае снизился на 72,7% и составил 34337 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат с сентября 2012 года, однако открытие дилерских центров, тем не менее, позволило оживить спрос по сравнению с апрелем. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи автомобилей в этой стране составили 257202 единицы (-54,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в мае стал Peugeot, реализовавший 2881 автомобиль (-70,4%). На втором месте идет Volkswagen, который снизил продажи на 68,9% до 2721 единицы. Третью строчку занимает Renault, чей результат составил 2459 машин (-72,2%). Замыкают пятерку лидеров местный SEAT (2409 шт., -79,3%) и Audi (2330 шт., -54,2%).

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