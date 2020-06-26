Автомобилистов с 1 июля ждут нововведения

Порядок медицинского освидетельствования для получения прав изменится для россиян с 1 июля 2020 года. Так, для получения или продления срока действия водительских прав россиян обяжут сдавать дополнительные анализы на алкоголь, если нарколог выявит соответствующие признаки зависимости. Это следует из ранее опубликованного проекта постановления Минздрава РФ, сообщает агентство "ТАСС".

Также будут ведены ограничения на ввоз в страну праворульных автомобилей. Под запрет на ввоз с 1 июля попал праворульный транспорт категорий М2 и М3 - пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. Что касается легковых автомобилей, то усложняется процедура их растаможки: пошлины будут зависеть от возраста и экологического класса праворульного автомобиля. Также владельцу будет необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в нашей стране числится 3,4 млн легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля (по состоянию на 1 января 2020 года).

"В первую очередь, все эти автомобили сосредоточены на Дальнем Востоке и Западной Сибири - там, думаю, народ будет не очень доволен (из-за новых ограничений). В Европейской части не очень много этих машин. Ввоз именно старой техники постепенно стал очень невыгоден. Если в принципе не будет запрета на эксплуатацию праворульной техники, то она постепенно из парка "вымоется"... На мой взгляд, уже сейчас ввоз праворульных машин очень небольшой", - пояснил агентству "ТАСС" исполнительный директор агентства "АВТОСТАТ" Сергей Удалов.

По словам аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, новые ограничения по ввозу праворульных автомобилей существенно не повлияют на авторынок РФ из-за их малой доли в автопарке страны. "В определенной мере эти ограничения даже могут способствовать тому, что будет происходить замена техники на более новую, что в определенной степени может положительно сказаться на новых продажах", - отметил он, уточнив, что ситуация на российском авторынке из-за кризиса сейчас крайне непростая.

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