АВТОВАЗ улучшил качество автомобилей LADA с начала 2020 года

На АВТОВАЗе в онлайн режиме состоялась конференция службы качества, на которой представили прогресс в этом направлении и сферы, в которых нужно активизировать действия. Так, в производстве добились значительного результата в сокращении количества несоответствий. Качество работы производства LADA Запад Тольятти – это ноль несоответствий на протяжении 108 дней работы. Такой результат является достойным примером для всех сборочных линий АВТОВАЗа, пишет портал «Лада.Онлайн».

В целом бренд LADA показывает снижение обращений по гарантии с начала 2020 года: на 30% – в первые 3 месяца эксплуатации и на 4% – в первые 12 месяцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году на АВТОВАЗе был проведен большой объем работ, итогом которых стало усиление контроля качества, оптимизация процессов и экономия средств, улучшение условий труда работников. Повышение эффективности производства ведется в рамках методик Альянса Renault-Nissan – АВТОВАЗ полноправный участник международного производственного комплекса, который не только выпускает автомобили, отвечающие самым современным стандартам, но и поставляет автокомпоненты для производства автомобилей Альянса в России и за рубежом.

Кроме того, в начале 2020-го на АВТОВАЗе внедрена новая, более современная и эффективная методика контроля качества готовых автомобилей. Вместо уличного трека, который с 1973 года использовался для проверки каждого выпущенного автомобиля, открыта новая испытательная трасса, расположенная внутри главного корпуса. Это минимизирует влияние погодных условий на качество проверки автомобиля и улучшает условия труда водителей-испытателей. Через процедуру промежуточных и финальных испытаний, как и ранее, проходит 100% автомобилей, выпускаемых на АВТОВАЗе – это модели LADA, Renault и Datsun. Новая методика контроля качества полностью соответствует стандартам Альянса Renault-Nissan.

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