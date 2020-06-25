Петербургский автопром в мае упал на 44%

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за пять месяцев 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 110,9 тыс. легковых автомобилей, что на 30% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В мае объем производства в городе составил 16,3 тыс. машин – на 44% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель по итогам одного месяца, начиная с июля 2016 года, когда в Петербурге было выпущено столько же автомобилей (без учета апреля этого года, когда заводы были закрыты, за исключением одной рабочей недели Hyundai).

«Заводы вынуждены реагировать на обвал спроса, вызванный ограничениями работы автосалонов в апреле и мае, а также падением курса рубля, – отмечает ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов. – Так, за апрель-май продажи петербургских автомобилей в России сократились на 66% по отношению к такому же периоду прошлого года. В июне выпуск машин в Петербурге может вырасти по сравнению с маем».

В частности, петербургский завод Hyundai, который в настоящее время работает в две производственные смены, в июне будет несколько раз работать дополнительно в выходные дни. Ежедневно предприятие будет выпускать более 700 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае петербургский завод «Тойота Мотор» начал поставки автомобилей Toyota Camry и RAV4 в Армению. Новое направление стало для компании третьим экспортным рынком после Белоруссии и Казахстана, куда поставляются автомобили Toyota российского производства. Стартовый экспортный план в Армению составляет порядка 450 автомобилей Toyota Camry и RAV4 до конца 2020 года и предполагает увеличение объемов в перспективе.