«Used Cars Forum – 2020»: как проходит адаптация дилеров к новым реалиям?

22 июля 2020 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет онлайн-форум по рынку автомобилей с пробегом «Used Cars Forum – 2020».

Одним из спикеров первого, аналитического блока, станет Сергей Литвиненко, директор компании «Прайс Стат». Этот сервис помогает оперативно анализировать рынок автомобилей с пробегом и профессионально оценивать выкупаемый автомобиль. На основании накопленных данных Сергей Литвиненко представит рейтинг дилеров по продажам таких автомобилей через классифайды и даст оценку текущей ситуации. Что происходит на вторичном рынке? Кто из дилеров лучше других адаптировался к ситуации, а кто пока так и не восстановился? В каких регионах рынок устойчивее, а конкуренция слабее?

Кроме того, опираясь на аналитические данные, на конкретных примерах Сергей расскажет, как получить дополнительные 50 тыс. руб. маржи на один автомобиль с пробегом.

Если вы хотите принять участие в форуме «Used Cars Forum – 2020» и лично задать вопрос эксперту, регистрируйтесь здесь или здесь.

Мы и дальше будем знакомить вас со спикерами и темами. Ждем ваши вопросы в наш чат.