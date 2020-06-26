«Used Cars Forum – 2020»: как проходит адаптация дилеров к новым реалиям? | АВТОСТАТ

«Used Cars Forum – 2020»: как проходит адаптация дилеров к новым реалиям?

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«Used Cars Forum – 2020»: как проходит адаптация дилеров к новым реалиям?

Used cars report
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22 июля 2020 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет онлайн-форум по рынку автомобилей с пробегом «Used Cars Forum – 2020».

Одним из спикеров первого, аналитического блока, станет Сергей Литвиненко, директор компании «Прайс Стат». Этот сервис помогает оперативно анализировать рынок автомобилей с пробегом и профессионально оценивать выкупаемый автомобиль. На основании накопленных данных Сергей Литвиненко представит рейтинг дилеров по продажам таких автомобилей через классифайды и даст оценку текущей ситуации. Что происходит на вторичном рынке? Кто из дилеров лучше других адаптировался к ситуации, а кто пока так и не восстановился? В каких регионах рынок устойчивее, а конкуренция слабее?

Кроме того, опираясь на аналитические данные, на конкретных примерах Сергей расскажет, как получить дополнительные 50 тыс. руб. маржи на один автомобиль с пробегом.

Если вы хотите принять участие в форуме «Used Cars Forum – 2020» и лично задать вопрос эксперту, регистрируйтесь здесь или здесь

Мы и дальше будем знакомить вас со спикерами и темами. Ждем ваши вопросы в наш чат.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили дилеры вторичный рынок автомобили с пробегом конференции used car awards

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