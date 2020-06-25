Ford Sollers поставит 200 автобусов школам Татарстана

Компания Ford Sollers произведет 200 школьных автобусов на базе Ford Transit по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан. Данный заказ поступил в рамках обновления автопарка школьных автобусов региона к началу следующего учебного года, сообщает пресс-служба Ford Sollers.

Школьный автобус – специальная версия, разработанная на базе Ford Transit с длинной колесной базой, имеет задний привод и оснащен дизельными двигателями Duratorq TDCi объемом 2,2 л и мощностью 136 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Автобусы окрашены в желтый цвет, на них нанесена надпись «ДЕТИ», а также предупреждающие наклейки внутри салона. Кроме того, все автомобили оснащены, в соответствии с требованиями Министерства, тахографом, позволяющим вести запись и хранение информации о действиях водителя, и ограничителем скорости до 60 км/ч.

Напомним, в прошлом году компания Ford Sollers поставила 187 автомобилей скорой медицинской помощи Министерству здравоохранения Республики Татарстан. Закупка автомобилей скорой помощи на базе Ford Transit состоялась в рамках программы обновления парка Республики Татарстан.

Производство Ford Transit налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 141 различную модификацию специального и социального назначения и продолжает пополняться. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры Ford реализовали 731 легкий коммерческий автомобиль Ford Transit – это на 15% меньше, чем годом ранее. При этом значительная часть проданных автомобилей в мае пришлась на розничные продажи в тех регионах, где дилерские центры могли осуществлять деятельность. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи этой модели в нашей стране составили 3344 машины, что на 16% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».