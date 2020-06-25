MINI работает над электрическим кроссовером

Компания MINI, у которой сегодня есть только один электрический автомобиль, готовится выпустить еще и новый электрокроссовер. По данным издания Autocar, он разрабатывается в тесном партнерстве с китайским автопроизводителем Great Wall и будет выпускаться на совместном предприятии в Китае. Кроссовер получит аккумуляторные батареи от китайской компании SVolt, а назовут его, скорее всего, Paceman. Для британского электрокара разрабатывается полностью новая платформа, которая будет использована для BMW i3 нового поколения, пишет портал Motor.ru.

Новый электрический кроссовер MINI по габаритам окажется сравним с BMW X1. Дата премьеры новинки пока неизвестна, но предприятие в Чжанцзягане неподалеку от Шанхая находится еще в процессе строительства и будет введено в эксплуатацию лишь в 2022 году. Проектная мощность предприятия составит 160 тыс. автомобилей в год.

Параллельно в MINI работают над еще одним новым кроссовером – на сей раз с двигателем внутреннего сгорания. Он будет построен на баварской платформе CLAR и окажется крупнее электрического – примерно как BMW X3.

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