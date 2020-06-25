АВТОВАЗ поставит более 1000 новых фургонов для «Почты России»

АВТОВАЗ приступил к отгрузке крупной партии LADA Largus для Почты России. Более тысячи автомобилей (фургоны и пятиместные универсалы) окрашены в специальный цвет и оснащены дополнительным оборудованием в соответствии со спецификацией заказчика, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа. Как отмечается, обновление автопарка поможет «Почте России» удовлетворить возросший спрос на услуги курьерской доставки, а также позволит сократить время доставки почтовых отправлений до получателей.

LADA Largus для Почты России дорабатываются на специальном участке аксессуаров на территории предприятия. Автомобили лазурно-синего цвета оснащаются наклейками с символикой почтового ведомства, бело-лунными маячками и сиреной. Также LADA Largus укомплектованы сигнализацией с обратной связью и возможностью автозапуска, дополнительным комплектом зимних шин, набором водителя в фирменной сумке LADA и др.

Почтовые автомобили изготовлены на базе автомобилей в комплектации Classic с пакетом Audio. В состав оборудования входит кондиционер, подушка безопасности водителя, система ЭРА-ГЛОНАСС, высокопрочный пластиковый ковер в грузовом отсеке, аудиосистема. Автомобили поступят в различные населенные пункты страны.

Стоит отметить, что для всех специальных LADA Largus сохранен изначальный показатель максимальной массы. Это позволяет использовать заводское шасси, автомобилем можно управлять при наличии прав категории «В», а кроме того, на них не распространяется запрет на въезд в закрытые для грузового транспорта зоны.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года АВТОВАЗ реализовал корпоративным клиентам 86011 автомобилей LADA – это на 27% больше по сравнению с показателем годичной давности. Самыми востребованными моделями у корпоративных покупателей стали LADA Granta, Largus и Vesta.

Как говорил ранее президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, почти четверть продаж компании в 2019 году приходилась на корпоративные продажи, а ассортимент коммерческих и специальных моделей LADA отвечает требованиям федеральных и региональных программ, направленных на повышение доступности медицинской помощи, социальной защищенности людей с ограниченными возможностями, обеспечение полиции и других специальных служб доступными, но безопасными, комфортабельными и надежными транспортными средствами.

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