Infiniti уйдет из Европы, но останется в России

Компания Infiniti приняла решение сконцентрировать силы на рынках, где бренд может рассчитывать на максимальную эффективность и максимальную прибыльность. Именно поэтому было принято решение покинуть европейский регион и сосредоточиться на продвижении в Северной Америке, Китае, России, на Ближнем Востоке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает пресс-служба Infiniti.

В рамках глобального процесса повышения эффективности производства будущая модельная линейка Infiniti будет использовать возможности общих платформ Nissan Motor Company. При этом все автомобили бренда будет разрабатываться по уникальным премиальным стандартам.

Как отмечается, Nissan Motor Company считает бренд Infiniti неотъемлемой частью своего нового плана трансформации. Уже в этом году начнется процесс запуска новой модельной линейки бренда. Первой новинкой станет кроссовер-купе Infiniti QX55, а самый популярный в нынешней линейке бренда кроссовер QX60 уже в скором времени переживет смену поколений.

Частью новой стратегии Infiniti станет значительно усовершенствованная технология e-Power, которая будет доступна только клиентам этого премиум-бренда наравне с другими более традиционными вариантами силовых установок. Infiniti разрабатывает уникальную премиум-версию технологии Nissan e-Power, которая отличается повышенной мощностной отдачей и заметно более низким уровнем шума. Основываясь на пожеланиях клиентов бренда, в Infiniti пересмотрели стратегию в плане силовых агрегатов для будущих моделей. Руководствуясь стратегией устойчивого роста, компания ориентируется на силовые установки e-Power как решения проблемы электрификации ближайшего будущего. В то же время 100-процентные электромобили отложены на дальнейшую перспективу.

Компания Infiniti Motor Company со штаб-квартирой в Иокогаме, Япония, осуществляет свою деятельность по всему миру, включая региональные офисы в Америке, Китае и Infiniti International Markets, базирующиеся в Дубае. Автомобили премиум-класса Infiniti выпускаются на производственных площадках в Японии, Северной Америке и Китае. Дизайн-студии бренда Infiniti расположены в Ацуги-Ши (недалеко от Иокогамы), Лондоне, Сан-Диего и Пекине.

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