Операторы техосмотра пытаются обжаловать закон и обращаются к Президенту РФ | АВТОСТАТ

Операторы техосмотра пытаются обжаловать закон и обращаются к Президенту РФ

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Операторы техосмотра пытаются обжаловать закон и обращаются к Президенту РФ

Автомобильные парки городов РФ на 01.01.2020
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Разрешение правительства временно (пока установлен срок до 30 сентября) получать ОСАГО без диагностической карты (соответственно без прохождения автомобилем техосмотра) вызвало протест у операторов, которые эти карты выдавали: поток клиентов к ним прекратился, люди сидят без работы, но в перечень пострадавших от коронавируса и нуждающихся в поддержке правительства они не попали. Представители 120 компаний операторов составили обращение к президенту РФ с просьбой пересмотреть принятое постановление.

Как сообщает "Коммерсант", ознакомившийся с текстом обращения, они просят не только вернуть привычную схему "ОСАГО только после техосмотра", но и продолжить реформу ТО, которая готовилась годами и которую планировали запустить в июне нынешнего года, если бы не разразившаяся пандемия и не ряд нерешенных вопросов по ее внедрению. Напомним, в апреле Госдума установила новую периодичность ТО (изменен период прохождения ТО - в сторону увеличения, и "АВТОСТАТ" об этом уже рассказывал ), а до 30 сентября ОСАГО разрешено оформлять без диагностической карты.

Понятно, почему это обращение появилось не в апреле и мае, а именно сейчас. Сегодня во многих регионах режим самоизоляции и ограничения передвижения населения стал слабее, ряд отраслей экономики заработал в обычном режиме, хоть и с соблюдением противоэпидемиологических мер, в том числе и продажи автомобилей, и автосервис. Поэтому отложенный до октября техосмотр кажется операторам особенно несправедливым. К тому же вопрос исправности транспортных средств нельзя отнести к незначительным и маловажным. 

Компании просят отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а ранее запланированную реформу запустить уже с 1 января 2021 года. Они просят включить отрасль в перечень пострадавших от пандемии, установить налоговые каникулы для компаний, а кроме того - разработать новую методику расчета стоимости ТО, поскольку старая является для многих регионов просто убыточной.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией, содержится у нас на сайте под тегом коронавирус.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: техосмотр коронавирус

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