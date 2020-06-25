На АВТОВАЗе появилось заводское ателье аксессуаров

На АВТОВАЗе появился новый участок, который позволит расширить программу индивидуализации автомобилей LADA. Новое подразделение организовано для дооснащения специальных серий автомобиле, первым был взят в работу LADA XRAY Cross в особой версии исполнения Instinct, которую в том числе отличало наличие мультимедиа с сервисами Яндекс.Авто. В перспективе наличие такого участка позволит устанавливать на автомобили самые разные аксессуары, пишет «Российская газета». Как отмечают на АВТОВАЗе, подобная практика, принятая на предприятиях Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, позволяет максимально учесть индивидуальные запросы клиентов и при этом использовать только проверенные автозаводом системы.

Напомним, АВТОВАЗ запустил продажи новой специальной серии LADA XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто, в апреле этого года. Новинка предлагается в двух вариантах исполнения: с автоматической трансмиссией в сочетании с двигателем 1,6 л (113 л.с.) по цене от 1 млн 048 тыс. 900 рублей или с механической коробкой передач и двигателем 1,8 л (122 л.с.) – от 988 тыс. 900 рублей.

XRAY Cross Instinct стал первым автомобилем LADA с мультимедийной системой Яндекс.Авто. Модель будет оснащена увеличенным до 8” сенсорным экраном, расположенным на самом верху панели приборов, а также камерой заднего вида. Управлять всеми функциями Яндекс.Авто можно также с помощью голосового ассистента «Алиса». Все новые автомобили LADA XRAY Cross Instinct оборудованы модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов. При покупке нового автомобиля в подарок предоставляется 6 месяцев интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс.

Отличительные особенности экстерьера специальной серии LADA XRAY Сross Instinct – черная крыша c антенной в форме акульего плавника, черные зеркала и черные диски колес с алмазной шлифовкой. Интерьер отличают обивка сидений с оригинальной цветовой схемой, черные глянцевые ручки, а также бейдж с названием специальной версии на обивке кресел и порогах.

По состоянию на 17 июня 2020 года в дилерскую сеть отгружено порядка 200 экземпляров Lada Xray Cross Instinct, причём 55 единиц из этого количества были куплены через систему онлайн-заказов.

Добавим также, что в настоящее время специалисты АВТОВАЗа заняты развитием Яндекс.Авто: например, тестируется функция организации точки доступа Wi-Fi.

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